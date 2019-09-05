Son Dakika Haberleri: Yenice'de su kullanamayan köylülere destek
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Yenice'de su kullanamayan köylülere destek

1 saat önce

Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt tarafından sınırları içerisindeki suyu kullanamamaktan şikayetçi olan köylülerine destek geldi.

Yenice'de su kullanamayan köylülere destek, System.String[]

Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt tarafından sınırları içerisindeki suyu kullanamamaktan şikayetçi olan köylülerine destek geldi.


Almanya'da Yeniceli gurbetçileri bir arada tutmak için kurulan Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyünde kaynak suyu araması yapan iş makinesinin geri çekilmesine tepki gösteren köylülerinin yanında olduğunu belirtti. Kurt, "Köylülerimizin sınırları içerisinde bulunan suyu kullandırtmamak için yapılan bu girişimlerin karşısındayız. Köylülerimiz tepkilerinde haklıdır. Yetkililerden yardim istiyoruz yoksa bu sıkıntı iki köyü karşı karşıya getirecek. Sınırlar içerisindeki suyu başkasının kullanması doğru değildir" dedi. - KARABÜK

Hüseyin Kurt, Almanya, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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