Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika

Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.


Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sonrası taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime yarın (11 Şubat Salı) 1 gün süreyle ara verildi" denildi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:09:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]