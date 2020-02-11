Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika

Yenice'de taşımalı eğitime kar engeli
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Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:44 Kaynak: İHA
Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.
Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sonrası taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime yarın (11 Şubat Salı) 1 gün süreyle ara verildi" denildi. - KARABÜK
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