Son Dakika Haberleri: Yenice'de TOKİ kuraları çekildi
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Yenice'de TOKİ kuraları çekildi

33 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Yenice Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü ikinci etap 217 TOKİ konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Yenice'de TOKİ kuraları çekildi, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Yenice Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü ikinci etap 217 TOKİ konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Belediye Toplantı Salonu'nda noter huzurunda belirlenen kura törenine Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. İlk kurayı çeken Belediye Başkanı Zeki Çaylı kısa bir konuşma yaparak hak sahiplerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kuradan çıkarak hak sahibi olan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken sevinçlerini telefonla ailelerini arayarak paylaştılar.

Kurası çekilen konutların 157'si 2+1, 60'ı ise 3+1 planında inşa edildi .Yapılan kura çekimi ile 217 konutun hak sahipler belirlendi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:59 Kaynak: İHA
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Karabük, Yenice, Güncel
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