Yenice'de yanan ev küle döndü - Son Dakika

Yenice'de yanan ev küle döndü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Haydaroba köyünde bir evde çıkan yangın evi küle çevirdi.

Yenice ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Haydaroba köyünde yaşayan Fatma Karadeniz (72), Balıkesir'in Edremit ilçesinden gelen oğlu Ali Karadeniz ile birlikte ilçe merkezine gitti. Öğle saatlerinde evlerine geri dönen Karadeniz ailesi kapıyı açtıklarında alevlerin yükseldiğini gördü. Olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirten Köy Muhtarı Veysel Demirtaş, "Yangına köy yangın tankeri, Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün arozözü ve Yenice Belediyesi itfaiye aracı ile müdahale edildi. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, ama can kaybı yaşanmadı" diye konuştu.