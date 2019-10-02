KARABÜK (İHA) İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Yenice ilçesinde kolluk personeli yaya geçidinde nöbet tuttu.



Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmalarının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması için farkındalık sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için "Yaya Geçidi Nöbeti" projesi tüm yurtta olduğu gibi Yenice'de de başladı. Menderes caddesi üzerinde düzenlenen etkinliğe, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez, Emniyet Amir vekili Emin Ünlü, Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte öğrenciler, polis ve jandarma ekipleri gözetiminde ellerinde taşıdıkları "Öncelik yayanın, öncelik hayatın", "Sen dur, yaşam durmasın" yazılı pankartlarla yaya geçidinden geçiş yaptı.



Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice ve öğrenciler, sürücüleri durdurarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan el broşürlerini sürücülere dağıtarak uyarılarda bulundu. - KARABÜK