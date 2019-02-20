Son Dakika Haberleri: Yenice'de Yoğun Sis Sürücüleri Olumsuz Etkiledi

Yenice'de Yoğun Sis Sürücüleri Olumsuz Etkiledi

55 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Yenice'de Yoğun Sis Sürücüleri Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Yenice ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun hayatı olumsuz etkiledi. Yenice- Zonguldak karayolunda görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek yollarına devam etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

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