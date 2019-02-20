Yenice'de Yoğun Sis Sürücüleri Olumsuz Etkiledi
55 dakika önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Karabük
'ün Yenice
ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Yenice ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun hayatı olumsuz etkiledi. Yenice- Zonguldak
karayolunda görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek yollarına devam etti. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:52 Kaynak: İHA
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