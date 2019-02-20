Son Dakika Haberleri: Yenice'de Yoğun Sis Sürücüleri Olumsuz Etkiledi

Yenice'de Yoğun Sis Sürücüleri Olumsuz Etkiledi

46 dakika önce

Yenice'de yoğun sis sürücüleri olumsuz etkilediKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Yenice'de Yoğun Sis Sürücüleri Olumsuz Etkiledi, System.String[]
Yenice'de yoğun sis sürücüleri olumsuz etkiledi

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı.
Yenice ilçesinde sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun hayatı olumsuz etkiledi. Yenice- Zonguldak karayolunda görüş mesafesinin 3 metreye kadar düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek yollarına devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

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