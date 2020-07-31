Yenice'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Haydaroba köyleri arasında kalan ormanlık alanda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Dün havanın kararmasıyla beraber havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken, sabahın ilk saatlerinde yeniden harekete geçildi. Karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından orman yangını kontrol altına alındı.

Helikopterler, Yenice- Gönen Barajı'ndan su alarak yangın bölgesine sık sortilerle boşaltım yapıyor. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karacabey paylaşımında, "Burası Çanakkale. Kahraman ekip arkadaşlarımla bir yangını daha kontrol altına almış olmanın mutluluğunu bu kez bayramlaşarak paylaşmak nasip oldu. Ekibimizin her bir üyesinin ve tüm alem-i İslam'ın Kurban Bayramı mübarek olsun. Kontrol altına alınan orman yangını sonrası, soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle yangına hassas bölgelerde lütfen çok daha dikkatli olalım. Yanan sadece ormanlarımız değil, aynı zamanda geleceğimiz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE