Yenice Emniyeti sürücüleri dolandırıcılara karşı uyardı - Son Dakika

Yenice Emniyet Amirliği, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve 155 İmdat telefonunun kullanımı ile ilgili sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.



Ülke genelinde artan iletişim yolu ile dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri vatandaşları uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, Yenice- Karabük karayolu üzerinde araçları tek tek durdurup sürücülere broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.



Polis ekipleri, vatandaşların daha dikkatli olmalarını gerektiğini ve kendini polis, savcı, jandarma olarak tanıtanlara inanmamaları uyarısında bulunarak dikkatli olmalarını istedi. - KARABÜK