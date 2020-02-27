Yenice Emniyetinden asayiş ve trafik uygulaması - Son Dakika
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Yenice Emniyetinden asayiş ve trafik uygulaması

6 saat önce

Yenice İlçe Emniyet Amirliği Asayiş ve Trafik ekipler ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Yenice Emniyetinden asayiş ve trafik uygulaması, System.String[]

Yenice İlçe Emniyet Amirliği Asayiş ve Trafik ekipler ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.


Yenice- Karabük karayolu üzerinde yapılan uygulamaya trafik ekipleri ile asayiş ekipleri katıldı. Araçlar tek tek durdurulurken araçların sigorta ve genel muayenelerine bakıldı. Trafik yönünden sakıncası olanlara cezai işlem uygulandı. Asayiş ekipleri ise durdurulan araçlardaki vatandaşların GBT'sine bakıldı.


Vatandaşların can ve mal güvenliği için uygulamaların belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi. - KARABÜK

Sigorta, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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