Yenice Emniyetinden asayiş ve trafik uygulaması - Son Dakika

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Yenice Emniyetinden asayiş ve trafik uygulaması
6 saat önce
Yenice İlçe Emniyet Amirliği Asayiş ve Trafik ekipler ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
Yenice İlçe Emniyet Amirliği Asayiş ve Trafik ekipler ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
Yenice- Karabük karayolu üzerinde yapılan uygulamaya trafik ekipleri ile asayiş ekipleri katıldı. Araçlar tek tek durdurulurken araçların sigorta ve genel muayenelerine bakıldı. Trafik yönünden sakıncası olanlara cezai işlem uygulandı. Asayiş ekipleri ise durdurulan araçlardaki vatandaşların GBT'sine bakıldı.
Vatandaşların can ve mal güvenliği için uygulamaların belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi. - KARABÜK
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