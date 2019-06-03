Yenice Emniyetinden huzur uygulaması
22 dakika önce
Yenice Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda asayiş ve trafik uygulamalarına devam ediyor.
Yenice
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda asayiş ve trafik uygulamalarına devam ediyor.
Yenice İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçenin belirli noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü ve durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yanlarındaki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - KARABÜK
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