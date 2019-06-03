Son Dakika Haberleri: Yenice Emniyetinden huzur uygulaması
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Yenice Emniyetinden huzur uygulaması

22 dakika önce

Yenice Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda asayiş ve trafik uygulamalarına devam ediyor.

Yenice Emniyetinden huzur uygulaması, System.String[]
Yenice Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçede huzur ve güveni sağlamak adına belirli noktalarda asayiş ve trafik uygulamalarına devam ediyor.

Yenice İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler ilçenin belirli noktalarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Ekipler kontrol noktalarında araçları durdurarak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere kimlik kontrolü ve durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yanlarındaki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
Huzur, Yenice, 3. Sayfa
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