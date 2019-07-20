Son Dakika Haberleri: Yenice Emniyetinden kemer ve GBT uygulaması
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Yenice Emniyetinden kemer ve GBT uygulaması

1 saat önce

Yenice Emniyet Amirliğine bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından şehir merkezi Atasoy Alanında sürücülere yönelik emniyet kemeri ve GBT uygulaması yapıldı.

Yenice Emniyetinden kemer ve GBT uygulaması, System.String[]
Yenice Emniyet Amirliğine bağlı trafik ve asayiş ekipleri tarafından şehir merkezi Atasoy Alanında sürücülere yönelik emniyet kemeri ve GBT uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada araç sürücüleri ve yanında bulunan yolcuların kemerini takıp takmadıkları kontrol edilirken takmayanlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yanlarındaki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KARABÜK
Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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