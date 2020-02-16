Yenice Göletine ödenek sözü - Son Dakika

AK Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın'ın Malatya'nın Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde yapılacak olan Yenice Göletine ödenek sözü verdiğini kaydetti.



Altıntaç Düğün Salonunda, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci ile Battalgazi İlçesine bağlı 20 civarındaki mahalle muhtarının katılımı ile toplantı düzenlendi. Toplantıda Battalgazi ilçesinde yapılması planlanan Yenice Göleti ile Beypınar Barajı konuşuldu. Toplantıda konuşan Mehmet Nuri Alan,ısrarla yapılmasını istedikleri Yenice Göleti ve Beypınar Barajı'nın faaliyete geçmesiyle, Battalgazi ilçesine bağlı mahallelerin sulama suyu sorununun giderilmiş olacağını belirtti. Toplantıda Tüfenkçi, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın' telefonla arayarak, sulama sıkıntısı yaşanan Battalgazi ilçesinde Yenice Göleti ile Beypınar Barajı taleplerini iletti. Milletvekili Tüfenkci, görüşmede Aydın'ın Yenice Göletine ödenek sözü verdiği belirterek, Beypınar Barajı için ise zaman kaybını önlemek amacıyla daha önceden yapılan su ölçümleri ile ilgili sonuçların baz alınabilmesi için çalışma yürütüleceğini kaydetti.



Battalgazi ilçesinde bulunan, Hacı Yusuflar, Bağtepe, Göller, Bulgurlu, Karaköy, Çolaklı, Yeniköy, Yenice, Tokluca, Çiftlik, Fırıncı, Üzümlü, Beydağı, Elmalı, Kapıkaya, Karatepe ve Karakaş Mahallesi muhtarları Devlet Su İşleri Elazığ Bölge Müdürü Hacı Akgül'ü makamında geçtiğimiz günlerde ziyaret ederek, bölgeye yapılacak projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmuşlardı. - MALATYA