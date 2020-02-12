Yenice Ihlamur Teras'ta kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesi yağan karın ardından adeta beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



Yer yer kar yüksekliğinin 60 santimetreye ulaştığı Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve doğa harikası olan Yenice'de, yağan kar doğayla bütünleşerek görsel bir şölenle muhteşem bir manzarası oluşturdu. Yenice Belediyesine ait olan Ihlamur Teras'ta yer alan bungalow evlerinde kar ile bütünleşmesiyle birlikte oluşturduğu manzara ise kendine hayran bıraktı. 4 mevsim ayrı güzelliğin yaşandığı özellikle yazın çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Ihlamur Teras kar ile birlikte şu sıralar da ayrı bir güzellik sunuyor.



Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Ihlamur Teras kar ile birlikte sergilediği kartpostallık görüntülerle muhteşem bir manzara sunuyor. - KARABÜK