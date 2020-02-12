Yenice Ihlamur Teras'ta kartpostallık görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yenice Ihlamur Teras'ta kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Yenice Ihlamur Teras'ta kartpostallık görüntüler

6 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesi yağan karın ardından adeta beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Yenice Ihlamur Teras'ta kartpostallık görüntüler, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesi yağan karın ardından adeta beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Yer yer kar yüksekliğinin 60 santimetreye ulaştığı Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve doğa harikası olan Yenice'de, yağan kar doğayla bütünleşerek görsel bir şölenle muhteşem bir manzarası oluşturdu. Yenice Belediyesine ait olan Ihlamur Teras'ta yer alan bungalow evlerinde kar ile bütünleşmesiyle birlikte oluşturduğu manzara ise kendine hayran bıraktı. 4 mevsim ayrı güzelliğin yaşandığı özellikle yazın çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Ihlamur Teras kar ile birlikte şu sıralar da ayrı bir güzellik sunuyor.


Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Ihlamur Teras kar ile birlikte sergilediği kartpostallık görüntülerle muhteşem bir manzara sunuyor. - KARABÜK

Türkiye, Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerden 36 TL'lik aidat kesintisi yapıldığı iddiaları ortalığı karıştırdı
Ocak ayında haberlere en çok konu olan futbolcular belli oldu (Havadan görüntülerle) TÜRKİYE'NİN İLK ATATÜRK ANITI BAKIMSIZLIK İÇİNDE Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:45:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yenice Ihlamur Teras'ta kartpostallık görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]