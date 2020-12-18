Yenice ilçe jandarma ekiplerinden trafik denetimi - Son Dakika

Yenice ilçe jandarma ekiplerinden trafik denetimi
18.12.2020 17:11
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, İlçe Jandarma Aşayiş ve Trafik ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sıklaştırıldı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, İlçe Jandarma Aşayiş ve Trafik ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında trafik denetimleri sıklaştırıldı.
Yenice İlçe Jandarma karakoluna bağlı ekipler tarafından ilçenin farklı noktalarında vatandaşların maske denetimleri ve güvenli ortamda seyahat etmelerini sağlamaya yönelik denetimler devam ediyor. Sürücüler, ekipler tarafından korona virüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarılıyor. - ÇANAKKALE
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