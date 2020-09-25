Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına Teğmen Yücel atandı - Son Dakika

Yenice İlçe Jandarma Komutanı olarak Ağustos ayında göreve başlayan Jandarma Yüzbaşı Hasan Arıkan 'ın Karabük Merkeze alınmasıyla boşalan Yenice İlçe Jandarma Komutanlığına yeni bir atama yapıldı.

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı