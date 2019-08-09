Son Dakika Haberleri: Yenice Jandarmadan Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi
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Yenice Jandarmadan Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi

18 dakika önce

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu ve camilerde eğitim alan çocuklara trafik eğitim verdi.

Yenice Jandarmadan Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi, System.String[]
Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu ve camilerde eğitim alan çocuklara trafik eğitim verdi.

Kur'an kursu öğrencilerine yönelik yapılan trafik eğitimlerinde, çocuklara trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla uygulamalı ve görselli eğitim verildi. Yeşilköy, Örenköy ve Ibrıcak köylerinde verilen eğitimde, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçitleri kullanımı, trafik ışıkları, okul servislerine binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken konuların altı çizilerek anlatıldı.

Öğrenciler merak ettikleri konuları da jandarma ekiplerine sorarak bilgi aldılar. - KARABÜK
Jandarma, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:22 Kaynak: İHA
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