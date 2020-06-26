Yenice Karakol binası 10 yıllığına jandarmaya tahsis edildi - Son Dakika

Yenice Karakol binası 10 yıllığına jandarmaya tahsis edildi

Çorlu Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olan Yenice Karakol Hizmet Binası 10 yıl süreyle jandarmaya tahsis edildi.

Çorlu Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olan Yenice Karakol Hizmet Binası 10 yıl süreyle jandarmaya tahsis edildi. Tahsis protokolü Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ile ve Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Birkan Korkmaz tarafından imza altına alındı.

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Çorlu Belediyesi'nde düzenlenen tahsis sözleşmesi imza programı ve yer teslimi ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Belediyemizin yetki ve sorumluluğunda olan Yenice Mahallesi'ndeki karakol hizmet binası, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 16 Mayıs 2018 tarihli talebi doğrultusunda 10 yıl süre ile emniyet ve asayiş hizmetlerinin yerinde yürütülebilmesi amacıyla Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı'mıza bedelsiz olarak tahsis edildi" dedi.


Tahsis sözleşmesi ise Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Birkan Korkmaz tarafından imza altına alınarak yer teslimi yapıldı. - TEKİRDAĞ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yenice Karakol binası 10 yıllığına jandarmaya tahsis edildi - Son Dakika
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