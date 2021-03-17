Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesine kavuştu
17.03.2021 16:47
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çiftçiler tarafından 40 bin dekar alanda yetiştirilen Yenice kırmızıbiberine Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çiftçiler tarafından 40 bin dekar alanda yetiştirilen Yenice kırmızıbiberine Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Yenice kırmızıbiberine Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini söyleyen Yenice Ziraat Odası Başkanı Fahrettin Özcan, "Yenice'mizin coğrafi şartlarında üretilen kendi has özellikleri olan kırmızıbiberimize coğrafi işaret belgesi almanın sevincini yaşıyoruz. Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesi ile yurtdışı ihracatında ve iç piyasada aranan bir ürün olacak" dedi. - ÇANAKKALE
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