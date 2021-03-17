Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesine kavuştu

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çiftçiler tarafından 40 bin dekar alanda yetiştirilen Yenice kırmızıbiberine Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Yenice kırmızıbiberine Türk Marka ve Patent Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini söyleyen Yenice Ziraat Odası Başkanı Fahrettin Özcan, "Yenice'mizin coğrafi şartlarında üretilen kendi has özellikleri olan kırmızıbiberimize coğrafi işaret belgesi almanın sevincini yaşıyoruz. Yenice kırmızıbiberi coğrafi işaret belgesi ile yurtdışı ihracatında ve iç piyasada aranan bir ürün olacak" dedi. - ÇANAKKALE