Yenice Kültür ve Yardımlaşma Derneği basınla bir araya geldi

Karabük'te kurulu bulunan Yenice Kültür ve Yardımlaşma Derneği yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Dernek binasında gerçekleşen toplantıda yaptıkları çalışmaları anlatan Yeniceler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, 2 yıldır yeni yönetim olarak güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.



Çorbacı, "600 üyeye yaklaşan sayımızla Karabük'te sosyal, kültürel faaliyetlerde ön planda olmaya, Karabük'ümüze, Yenice'ye farklılık getirmeye çalıştık. Özellikle geçen yıl eğitim öğretim başında 40 öğrencimize eğitim yardımı, yine bu sene 25 öğrencimize eğitim yardımı, ramazan ayında üyelerimizle birlikte iftar programları, dernek üyelerimizle birlikte kahvaltı programları, hastaları ziyaret, üyelerimizin düğünlerinde yanlarında bulunduk. Yine sosyal medya üzerinden faaliyetlerimizi üyelerimizle buluşturmak gibi bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. Biz Karabük İli Yeniceliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak gerek Karabük'ümüzde, gerek Yenice'mizde olan bitenlere de seyirci kalmadık, kalmamaya da özen gösterdik. Bu doğrultuda da Karabük'ümüzde, Yenice'mizde yapılan güzel çalışmaları gördük, alkışladık. Tabi bazı yapılmasını istediğimiz konularla ilgili de siyasilere ve ilgililere bunları öneri olarak sunduk. Özellikle son haftalarda, son aylarda Yenice karayolunda sıkça kazaların meydana geldiğini bu kazalarında birçok vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini gördük ve bunlardan üzüntü duyduk. Bu yolun son yıllarda ölüm yolu olarak anılması bizleri üzüyor bu yolu kullananların kurallara uymasını istiyoruz ancak bu yolla ilgili de zaman zaman ihtiyaçların ortaya çıktığını görüyoruz. Ayrıca bakımlarının zamanında yapılmasını istiyoruz sürücülerimizden kurallara, işaret ve işaretçilere uymalarını istiyoruz. Yine ormanlarda son yıllarda meydana gelen iş kazaları da bizim canımızı yakıyor istiyoruz ki orman kazaları yaşanmasın ama Yenicemizin de en önemli gelir kapılarından birisi de orman bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda toplantılar yapıldı ümit ediyorum ki bu kazalar bundan sonra sona erer . Geçtiğimiz aylarda Yenicespor'un stadyumu aydınlatıldı, bu Yenice için bir ihtiyaçtı bu konuda emek sarf edenlere çaba gösterenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca son dönemde Yenice'de turizm adına ciddi bir hareketlilik yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Gerek Yenice'deki ilgililerin, gerekse Derneklerin üzerine düşen sorumlulukta, görevde bizlerde üzerimize düşeni yapmaya seve seve varız. Son dönemlerde özellikle turizmle ilgili ormanlarımızla, Foto safariden tutunda yürüyüş parkuru, izcilik, yaban hayatın izlenmesine varıncaya kadar bir çok aktivitenin yapılabileceğini biliyoruz, bu noktada da başta Valimiz, yerel yöneticilerimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız bir takım çalışmalar yapıyorlar, bu çalışmalarında biz yanındayız elimizden ne geliyorsa Dernek olarak yapmaya seve seve varız. Tabi Şeker kanyonundaki tesisimizin, yine seyir terasımızın da bu anlamda öncü rol oynadığını görmekteyiz. Özellikle Şeker Kanyonunda son dönemde BAKKA Projesi ile birlikte bir takım yenileşmelerin, iyileştirme çalışmalarının yapılacağını duyduk. Derneğimiz iki yıldır faaliyette bu süreçte hem Cumhurbaşkanlığı, hem Milletvekilliği, hem de yerel seçimleri geçirdik seçimler bitti ve seçimler bittikten sonra herkes yoluna devam etmeli insanlarımız hizmet bekliyor, kısır çekişmelerden ziyade insanımıza hizmet odaklı düşünerek, hareket ederek yola çıkılması, hareket edilmesi bizim tek dileğimiz. Yenicemizde bununla ilgili kırgınlıkların, her gün farklı farklı söylemlerin, açıklamaların olmasından bizler rahatsızlık duyuyoruz istiyoruz ki bu kırgınlıklar bitsin, Yenicemiz adına kim bir taş üstüne taş koyuyorsa o kişinin yanındayız bizim istediğimiz bu" dedi. - KARABÜK