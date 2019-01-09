Son Dakika Haberleri: Yenice Milli Eğitim Müdürü Baykal'dan Güreşçilere Teşekkür

Yenice Milli Eğitim Müdürü Baykal'dan Güreşçilere Teşekkür

1 saat önce

Çanakkale'ye bağlı Yenice ilçesinin Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, başarılı güreşçileri tebrik etti.

Yenice Milli Eğitim Müdürü Baykal'dan Güreşçilere Teşekkür, System.String[]
Çanakkale'ye bağlı Yenice ilçesinin Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal, başarılı güreşçileri tebrik etti.

Çanakkale'de gerçekleşen Yıldızlar Güreş İl Birinciliği müsabakalarında takım halinde birinci olan Yenice Akçakoyun Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerini, İdarecilerini ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik etti.

Balıkesir'de yapılacak olan bölge şampiyonasında da Çanakkale'yi temsil ederek başarıyla döneceklerinden emin olduğunu belirten Baykal, "Öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Çanakkale, Yenice, Güncel
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