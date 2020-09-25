Yenice'nin ilk kadın Astsubayları göreve başladı - Son Dakika

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı'na ilk kez iki kadın astsubay atandı.

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı'na atanan ve görev alan, ilçenin ilk kadın astsubayları olan Jandarma Astsubay Esme Mengilli ve Jandarma Astsubay Eda Ersöz, göreve başladı. Yenice İlçe Jandarma Komutanlığında ilk kadın astsubayları olarak görev yapacak olan Astsubay Esme Mengilli Asayiş Tim Komutanı, Astsubay Eda Ersöz ise Kadın ve Çocuk Suçları İşlem Astsubayı olarak görev yapacak.

Yenice'ye atanan ilk kadın astsubaylar unvanını alan Mengilli ve Ersöz, ilçede güler yüzlülükleri ve halkla sıcak ilişkileriyle ilçede sempati topladılar. - KARABÜK