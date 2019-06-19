Yenice Okul Öncesi Öğretmenleri Avrupa'da
57 dakika önce
Erasmus+ kapsamında Yenice ilçesinde görev yapan 7 okul öncesi öğretmeni, eğitim almak için İtalya'ya gitti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:54 Kaynak: İHA
Erasmus+ kapsamında Yenice
ilçesinde görev yapan 7 okul öncesi öğretmeni, eğitim almak için İtalya
'ya gitti.
Yenice'de görev yapan öğretmenler, okul öncesi eğitimin popüler yaklaşımlarından olan Reggio Emilia felsefesinin doğduğu İtalya da kurs görüyor. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne bağlı bağımsız Anaokulu ve ana sınıfı öğretmenleri eğitmenler Noemi Morrone tarafından İtalya'da aldıkları bu kurs ile eğitim vizyonuna yeni bir bakış ekleyecekler. - KARABÜK
Son Dakika! Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti
Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı
AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik
Türk istihbaratının büyük başarısı: 12 ton esrar ele geçirildi