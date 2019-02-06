Son Dakika Haberleri: Yenice Yolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Yenice Yolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Yenice ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.

Yenice Yolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Yenice ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Yenice- Zonguldak karayolu üzerinde bulunan Yeniköy mevkinde meydana geldi. Yenice istikametinden Zonguldak istikametine giden Şükrü Atilla Mayda'nın kullandığı 14 DF 050 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:55 Kaynak: İHA

Zonguldak, Yeniköy, Yenice, 3. Sayfa
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