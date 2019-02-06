Yenice Yolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı
1 saat önce
Yenice ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.
Yenice
ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Yenice- Zonguldak
karayolu üzerinde bulunan Yeniköy
mevkinde meydana geldi. Yenice istikametinden Zonguldak istikametine giden Şükrü Atilla Mayda'nın kullandığı 14 DF 050 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:55 Kaynak: İHA
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