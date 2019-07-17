Yeniceköy'de festival coşkusu

İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 32'nci Uluslararası Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla sürüyor. Cumartesi günü başlayan festival kapsamında şehrin her noktasında ayrı bir etkinlikle ilçe halkı buluşurken, dün akşam iki ayrı gösteriyle festival coşkusu devam etti.

YENİCE AGM'DE FESTİVAL COŞKUSU

Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri Merkezi'nde (AGM) devam eden etkinliklerle birlikte, Salı akşamı Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM tesislerindeki AGM'nde de festival coşkusu yaşandı. İnegöl Belediyesi daveti üzerine festivale katılım sağlayan 11 ülkenin halk dansları ekipleri, Yeniceköy AGM'de muhteşem bir gösteriye imza attı. Adige Cumhuriyeti, Arjantin, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Polonya ve Ukrayna halk dansları ekipleri, gösterileriyle izleyenleri mest etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit ile konuk delegasyonların da izlediği gösterilere, Yeniceköy mahallesi sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Gösteriler sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, kısa bir selamlama konuşması yaptı. 32'nci Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Yiğit, "Bu akşam biz de sizlerle birlikte misafir ekiplerimizin gösterilerini ilgiyle izledik. Tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Sizlere de bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da festivalimiz kapsamında Yeniceköy Mahallemizde sizlere bu coşkuyu yaşatacağız" dedi.