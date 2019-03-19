Yeniceköy Kavşağında Yonca Kavşak Çalışması Başladı

İnegöl Belediyesi'nin girişimcileri ve kamulaştırma desteği ile startı verilen projede ilk adım olarak Akhisar Mahallesi istikametinden Bursa'ya dönüş bölgesinde çalışmalar başladı.

İnegöl Belediyesi'nin gerek vatandaşlardan gelen talepler gerekse de 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığı çalışmalar sonucunda Yeniceköy Köprülü Kavşağında düzenleme yapılması kararlaştırılmıştı. İncelemeler sonucunda kavşağın mevcut halinin tamamen değiştirilerek yonca tipi kavşak uygulanmasına karar verilmişti. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, kavşakla ilgili projeleri tamamlayıp kavşak ihalesini gerçekleştirerek düzenlemeyle ilgili çalışmalara başladı. Çalışma tamamlandığında hem Yeniceköy hem de Yeni İnegöl bölgesine gidiş-geliş kolaylaşacak, bölgede geçişler kontrollü ve güvenli bir trafik akışı ile sağlanacak.

İnegöl Belediyesi'nin girişimleri ve kamulaştırma desteği ile gerçekleştirilen çalışmanın startı, Akhisar Mahallesi istikametinden Bursa'ya dönüş bölgesini oluşturacak bölümde başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileriyle birlikte kavşakta startı verilen çalışmaları yerinde inceledi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, Yeniceköy kavşağı ile ilgili yakın zamanda projelerini açıkladıklarını hatırlatarak; "Açıkladığımız projelerde şehrimizin Bursa istikametindeki girişi olan Yenice Kavşak bölgesinde yonca kavşak çalışmasını hayata geçirmek istiyoruz diye duyurularımı yapmıştım. Karayolları Bölge Müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde bu kavşağın yonca kavşak tipi dediğimiz kavşağa dönüştürülmesiyle ilgili arka planda çok ciddi çalışmalar yapıldı. Tek tek arkadaşlarımız sayısal haritalar ortamında bunları çalıştılar. Düzenlemelerini yaptılar, giriş-çıkış güzergahlarını ayarladılar. Bugünde hamdolsun çok şükür geldiğimiz nokta itibariyle yüklenici firmamız Alsa İnşaat yaklaşık 10 gündür burada araç gerecini, makine parkurunu kurdu. İş gücünü, çalışma arkadaşlarını da buraya getirdi ve çok şükür hamdolsun çalışma başladı" dedi.

ŞEHRİN YENİ GELİŞİM NOKTALARININ ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRACAK

Mevcut şekliyle köprülü kavşakta sorunlar olduğunu hatırlatan Taban; "Bildiğiniz gibi bu köprü üzerinde yaşadığımız bazı sorunlar vardı. 16 aydır da tarafımıza iletilen 'Sayın Başkanım burada kazalar olabiliyor, kaza riskleri oluşabiliyor' denilmişti. Geçici bir önlem olarak Karayolları Bölge Müdürlüğü imkanlarıyla burada bir trafik lambası yapıldı ki bu kısmen kazaları önledi. Yalnız tabi bu bölgenin trafiği, yükü, yoğunluğu fazla olduğu için takdir edersiniz ki bu sefer yola sarkmalar oldu ve parklanmalar uzamaya başladı. Bununla alakalı da inşallah yapılan çalışma neticesinde yolun akışkan hale gelmesi sağlanacak ve hiçbir şekilde bekleme ve duraklama olmadan hangi yönde araç gelirse gelsin yola katılımlarını, ters dönüşlerini, U dönüşlerini kimseyi beklemeden güvenli bir şekilde akıcı halde gerçekleştirebilecekler. Yonca kavşak şehrimizde ilk defa yapılmıyor. Tabii ki şehrimizde farklı bölgelerde de yapıldı. Ancak bu bölgeyi şöyle önemsiyoruz; Yeni İnegöl dediğimiz bölge burada. Baykoca Mahallesi, Akhisar Mahallesi, Huzur Mahallesi… Bu bölge inşallah şehrin gelişim yeri. Beraberinde karşı istikamette Yeniceköy bölgemiz olsun, Cerrah bölgemiz olsun inşallah bundan sonra imar anlamında daha yoğun çalışmaların olacağı bölgeler. Bizim de açıkçası kamunun da imkanlarını, yapılarını, binalarını yönlendirmek istediğimiz alanlar buralar. Çünkü mevcut İnegöl artık biliyorsunuz doluluk anlamında, nüfus yoğunluğu anlamında ve araç yoğunluğu anlamında hem de bir merkezde işlerin görülmesi anlamında değerlendirdiğimizde çok kalabalık bir merkez. Bu merkezin hem biraz fonksiyonlarını azaltıp yükünü almak istiyoruz hem de bu yeni gelişen bölgelerde iki taraftan da ulaşımla ilgili eksikleri tamamlayıp vatandaşlarımızı rahatlatmak istiyoruz" diye konuştu.

KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRÜNE TEŞEKKÜR

Konuşmasında projenin hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Taban, şöyle devam etti: "Ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Karayolları Bölge Müdürlüğümüze canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işte başından sonuna kadar göreve geldiği günden bugüne öyle çalıştı ki; başta Mesudiye alt geçidini açmak üzere yine Alanyurt yolunun tamamlanmasıyla alakalı ve beraberinde Yenice kavşağımız olmak üzere, Avarlar kavşağı ile ilgili de yine sağ olsunlar proje çalışıyorlar. Önümüze örnek proje getirdiler. Bunları da inceliyoruz. Ben huzurlarınızda çok teşekkürü ediyorum. Çünkü bu emek en başta kendilerinin. Bizlerle istişareli, koordineli bir şekilde bizim teknik arkadaşlarımızın da önerileriyle beraber bugün bu duruma geldik. Karayolları bölge Müdürümüz Turgay Beye teşekkür ediyorum. Yine İlçe Başkanıma, Milletvekilime, teşkilat üyelerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bu işin olgunlaşması böyle bir çırpıda olmuyor. Vatandaş bizlere, teşkilatımıza, üyelerimize, belediyemize sorunlarını iletiyor. Bunları bir harmanda, bir mutfakta değerlendirip ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yüklenici firmaya da çok teşekkür ediyorum. Kendileri 'Başkanım biz hemen başlayabiliriz. Burada önden gidebiliriz. Yeter ki siz burada bize süreci başlatın' deyip Allah razı olsun yaklaşık 1 hafta 10 gündür de burada kamyon, araç, gereç, operatör ne varsa ne ihtiyaç varsa buraya yığdılar. Çalışmada başlamış oldu."

FARKLI LOKASYONLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DA SÜRÜYOR

"İnşallah biz de lansman da sunduğumuz gibi başta buradaki Yoncalı Kavşağı, sorasında yine Ağaç İşleri Bölgemiz var… Tabi bunlarla ilgili devam ettiğimiz, üzerinde çalıştığımız farklı lokasyonlar da var ama yeri ve zamanı geldikçe inşallah kamuoyuyla ve önceliklerine göre paylaşmak istiyoruz. Ben yapılan hizmetin, yapılan emeğin inşallah bu şehre faydalı ve hayırlı olacağını düşünüyorum. Pek çok insanın bu yolu yapmakla hayır duasını alacağız. Beraberinde güvenli, huzurlu, rahat bir şekilde trafikte seyretmelerini, gidecekleri noktalara ulaşmalarını sağlayacağız."