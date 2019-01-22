Son Dakika Haberleri: Yeniceli Gurbetçiler Araya Geldi

Yeniceli Gurbetçiler Araya Geldi

30 dakika önce

Almanya'da yaşayan Karabük'ün Yenice ilçesi Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği üyeleri bir araya gelerek yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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Almanya'da yaşayan Karabük'ün Yenice ilçesi Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği üyeleri bir araya gelerek yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Duisburg'ta bir restaurantta Dernek Başkanı Hüseyin Kurt'un başkanlığında bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri 2019 yılında yapacakları çalışmaları ele aldı.

Dernek Başkanı Hüseyin Kurt, toplantıların daha güçlü, birlik ve beraberlik içinde olmasını temenni ederek, " Burada bizlerin sorunlarına rehber olmak, iyi ve güzel geleceğe hep beraberce yürümek yegane hedefimizdir. Aldığımız bilgilere göre Alman havayolunun yaşadığı mali kriz nedeniyle Zonguldak'a sefer yapılamayacağından derin endişeler duyuyoruz. Bu noktada ilgili mercilere taleplerimizi ilettik ve bilgi beklemekteyiz. Diğer yandan köylerimizde yaşanan yol, su, dere ıslah çalışmaları gibi bir dizi sorunlarımız var. Bu noktada bu sorunların çözümü noktasında gerekli mercilerin çalışmaları noktasında takipçisi olacağız. Her ne kadar gurbette yaşasak ta yaz aylarında köylerimizde oluyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve bu kapsamda siyasetçilerin sorunlarımızın çözümü ve vaadlerinin sonuna kadar sıkı takipçisi olacağız. İnşallah bu yıl hep birlikte dolu dolu bir yıl geçireceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda derneğimizin iftar programı, kır şenliği, aile eğlenceleri gibi çeşitli etkinliklerimiz olacak. Bunla ilgili olarak yönetim olarak gerekli çalışmalarımızı yaptık" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:04 Kaynak: İHA

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