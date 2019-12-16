Yeniceliler Derneğinden öğrencilere anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniceliler Derneğinden öğrencilere anlamlı destek - Son Dakika

Yeniceliler Derneğinden öğrencilere anlamlı destek

6 saat önce

Karabük İli Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 165 öğrenciye kışlık ayakkabı desteğinde bulundu.

Yeniceliler Derneğinden öğrencilere anlamlı destek, System.String[]

Karabük İli Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 165 öğrenciye kışlık ayakkabı desteğinde bulundu.


Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen temel eğitime bağlı öğrencilere ayakkabıları Dernek Başkanı Murat Çorbacı, yönetim kurulu üyeleri Ercan Cebecik, Hüdaverdi Zıvgaoğlu, Mevlüt Çalış ve Tevfik Karaman tarafından okullarına teslim edildi.


Dernek Başkanı Murat Çorbacı, "Dernek çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini imkanlar ölçüsünde öğrencilerimize yardımcı olmaya çalıştıklarını ve dağıtılan ayakkabılara destek olan ve her daim maddi ve manevi desteğini gördüğümüz üyemiz ve iş adamımız Karagül Kerestecilik Sahibi Murat Karagül'e çok teşekkür ederiz" dedi. - KARABÜK

Karabük, Yenice, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:37 Kaynak: İHA
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