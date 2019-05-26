Son Dakika Haberleri: Yeniçiftlik Köyü Muhtarlığından 2 bin kişilik iftar

Yeniçiftlik Köyü Muhtarlığından 2 bin kişilik iftar

48 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik Köyü Muhtarlığı tarafından 2 bin kişinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.

Yeniçiftlik Köyü Muhtarlığından 2 bin kişilik iftar, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik Köyü Muhtarlığı tarafından 2 bin kişinin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi.

Köy meydanında düzenlenen iftar yemeğine Biga Kaymakamı Mustafa Can, CHP Çanakkale Milletvekili Özgur Ceylan, CHP İlçe Başkanı Atilla Diren ve vatandaşlar katıldı.

İftar programında Akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

Daha sonra bir konuşma yapan Yeniçiftlik Köyü Muhtarı Nejdet Irak ise "Geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimizi bu yılda gerçekleştirdik. On bir ayın sultanı Ramazanı herkesin sağlıklı, huzurlu bir şekilde geçirmesini dilerim. Birlik, beraberlik içerisinde nice Ramazanlar geçirmeyi temenni ederim" dedi.

Daha sonra yapılan duaların ardından iftar yemeği sona erdi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:10 Kaynak: İHA
Biga, Çanakkale, Yeniçiftlik, Güncel
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