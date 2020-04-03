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Yeniden 30 doları aşan petrol fiyatları bugün geriliyor
33 dakika önce
Dünkü sert yükselişin ardından 30 doları gören petrol fiyatları, bugüne yaklaşık 1,5 dolar kayıpla 28 dolar seviyelerinden güne başladı.
Dünkü sert yükselişin ardından 30 doları gören petrol fiyatları, bugüne yaklaşık 1,5 dolar kayıpla 28 dolar seviyelerinden güne başladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:46
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