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Yeniden açılan sinema salonlarında yarın 9 film gösterime girecek - Son Dakika

Yeniden açılan sinema salonlarında yarın 9 film gösterime girecek

01.07.2021 13:44
Yeniden açılan sinema salonlarında yarın 9 film gösterime girecek, System.String[]

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında kademeli normalleşmenin 3. etabının hayata geçirilmesiyle faaliyetlerine yeniden başlayan sinema solanlarında, yarın 3'ü yerli 9 film gösterime girecek.

Salgın nedeniyle uzun süredir vizyona girmeyi bekleyen seri filmi "Hızlı ve Öfkeli 9", açık olan sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Justin Lin'in yönetmen koltuğuna geri döndüğü; Vin Diesel, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena ve Jordana Brewster'in başrollerinde yer aldığı aksiyon türündeki yapım, Dom Toretto ve arkadaşlarının bu kez Dom'un kişisel geçmişinden gelen bir tehdide karşı mücadelelerini odağına alıyor.

"Cruella"

Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser ve Kirby Howell-Baptiste'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı "Cruella"yı Craig Gillespie yönetti.

Emma Stone'un başrolünü üstlendiği komedi türündeki film, Disney'in klasik animasyonlarından 101 Dalmaçyalı'da yavru köpeklerin peşine düşen kötü karakter Cruella'nın, alternatif bir hikayesini anlatıyor.

"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları"

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini yaptığı; Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Altan Erkekli, Fırat Albayram ve Giray Altınok'un rol aldığı "Hababam Sınıfı Yaz Oyunları", yerli komedi meraklılarının beğenisine sunulacak.

Giray Altınok, Muammer Tali ve Levent Çimen'in senaryosunu birlikte kaleme aldığı devam filmi, Kıbrıs'ta düzenlenen yaz oyunlarına katılan Hababam Sınıfı'ndan dört kafadarın burada yaşadıklarını konu ediniyor.

"Karınca"

Nazif Tunç'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Karınca" adlı yapımın başrollerinde Halit Karaata, Hacer Kızılhan, Oktay Dal?, Jale Arıkan ve Oğuz Tunç bulunuyor.

Dram türündeki film, iyilik niyetiyle yaptığı yardımın, istenilmeyen kötü sonuçlara yol açacağını öğrenen orta yaşta bir adamın, hatasını telafi etmek için giriştiği ölümüne mücadeleyi odağına alıyor.

"Ehrimen: Kanlı Yol"

Kemal Danacı'nın yönetmenliğini üstlendiği; Erol Sertel, Mustafa Aydın, Sevim Çömlek, Duhan Çetin ve Metin Köse'nin rol aldığı "Ehrimen: Kanlı Yol", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Azap"

Prömiyerinin gerçekleştirildiği Sundance'te ilgiyle karşılanan "Azap", bir anda ortadan kaybolan yaşlı annesi Edna'yı bulmak için kızı Sam ile birlikte annesinin evine giden Kay ve gizemli bir şekilde geri dönen Edna'nın hikayesini anlatıyor.

Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote, Steve Rodgers ve Chris Bunton'ın rol aldığı filmi, Natalie Erika James yönetti.

"Salinger Yılım"

Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seena Kerslake ve Brian F. O'Byrne'nın başrollerinde yer aldığı "Salinger Yılım"; 90'lı yılların ikinci yarısında ünlü yazar J.D. Salinger'ın edebiyat ajansında işe başlayan genç bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Joanna Smith Rakoff'un aynı isimli anı kitabından uyarlanan yapımın yönetmenliğini Philippe Falardeau üstlendi.

"Undine"

Usta sinemacı Christian Petzold'un Berlin Film Festivali'nde "Gümüş Ayı" ödülüne layık görülen filmi "Undine", Berlin'de bir tarihçi olan genç kadının, sevdiği adam tarafından terk edildikten sonra başından geçenleri anlatıyor.

Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz ve Anne Ratte-Polle gibi isimlerin rol aldığı Almanya ve Fransa ortak yapımı filmin yönetmenliğini Christian Petzold yaptı.

"Lux Eterna"

Gaspar Noe'nin yönettiği; Charlotte Gainsbourg, Beatrice Dalle, Abbey Lee, Felix Maritaud ve Karl Glusman'ın rol aldığı "Lux Eterna"; cadılar hakkında çekilen bir filmin setini odağına alıyor.

Çocuk İzleme Merkezi, Hababam Sınıfı, Yönetmen, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden açılan sinema salonlarında yarın 9 film gösterime girecek - Son Dakika


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