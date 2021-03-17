Yeniden açılan yeme-içme sektörüne Coca-Cola Türkiye'nin desteği sürüyor - Son Dakika

Yeniden açılan yeme-içme sektörüne Coca-Cola Türkiye'nin desteği sürüyor

17.03.2021 14:35
Yeniden açılan yeme-içme sektörüne Coca-Cola Türkiye'nin desteği sürüyor, System.String[]

Coca-Cola Türkiye, salgın süreci boyunca yeme-içme sektörüne verdiği destek çalışmalarına bir yenisini ekleyerek devam ediyor.

Coca-Cola Türkiye, salgın süreci boyunca yeme-içme sektörüne verdiği destek çalışmalarına bir yenisini ekleyerek devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola Türkiye, 2020 yılının başlarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın süreci boyunca yeme-içme sektörüne verdiği destek çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Bu kapsamda Coca-Cola Türkiye, geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen seperatörler hazırlayarak Kovid-19 hijyen tedbirlerine destek olmak üzere, müşterileriyle yeniden buluşan kafe ve restoran gibi küçük yerel işletmelerin kullanımına sundu. Üretilen seperatörler sayesinde restoran misafirleri, sosyal mesafe kurallarına uyarak yemek yiyebilecek.

Yeme-içme sektörüne verilen destek 2020 yılından beri devam ediyor

Coca-Cola Türkiye, salgının başlangıcından bu yana yeme-içme sektörüne ve sektör çalışanlarına destek amaçlı birçok projeyi hayata geçirdi. Coca-Cola Türkiye, Temmuz 2020'de başlattığı "Aç Kendini Hayata" reklam kampanyası ile müşterileriyle yeniden buluşan 500'ü aşkın küçük restoran ile yerel zincire Google Programatik Ağı üzerinden tanıtım desteği yaparak işletmelerin yeniden müşterileriyle buluşmasında köprü oldu.

Yine yeme-içme sektöründe hizmet sunan işletmeleri destekleme hedefiyle "1 Menü Alana 1 Menü Hediye" ve toplam 1,5 milyon kişiye sevdikleri Coca-Cola tatlarını hediye eden "Bu Coca-Cola Bizden" kampanyası başlatıldı.

Müşterileriyle yeniden buluşan küçük yerel işletmelere dağıtılmak üzere toplam 17 bin hijyen kiti hazırlandı. Dezenfektan, maske, eldiven ve bilgilendirme broşürünün yer aldığı kitler, Türkiye genelinde toplam 12 bin noktaya ulaştırıldı.

Vaka sayıları sonucu mekanların tekrar kapanmasıyla Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği ve Kızılay iş birliği ile salgından en çok etkilenen 3 bin yeme-içme sektörü çalışanına kişi başı 400 TL'lik alışveriş çeki dağıtılmasına destek olundu.

Coca Cola, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden açılan yeme-içme sektörüne Coca-Cola Türkiye'nin desteği sürüyor - Son Dakika


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