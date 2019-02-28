Son Dakika Haberleri: Yeniden) Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Yakalandı

Yeniden) Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Yakalandı

16 dakika önce

100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde ambulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı.

Yeniden) Ambulansa Yol Vermeyen Maganda Yakalandı, System.String[]
D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde ambulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı.

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde lüks araçlı bir kişi, özel ambulansın yolunu keserek geçişine engel oluyordu. 

Ambulansa yol vermeyen yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücü M.E.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.E.Y.'ye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi. M.E.Y. daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

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