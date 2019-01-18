Yeniden) Arnavutköy'de İnşaat Kazısında Göçük; 1 İşçi Mahsur Kaldı
42 dakika önce
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAArnavutköy'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi.
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA Arnavutköy
'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Karlıbayır Mahallesi, Karlıbayır Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden bir inşaatta saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
---------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
-Genel ve detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:08 Kaynak: DHA
5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı
Son Dakika! TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı'ndan Duygusal Veda: Bu Vefasızlığı Duyurmanın Başka Yolu Kalmamıştır
Kediye İşkence Yapan İş Adamı, Akıl Hastanesine Sevk Edildi