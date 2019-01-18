Son Dakika Haberleri: Yeniden) Arnavutköy'de İnşaat Kazısında Göçük; 1 İşçi Mahsur Kaldı

Yeniden) Arnavutköy'de İnşaat Kazısında Göçük; 1 İşçi Mahsur Kaldı

42 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAArnavutköy'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi.

Yeniden) Arnavutköy'de İnşaat Kazısında Göçük; 1 İşçi Mahsur Kaldı, System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de bir inşaat kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Karlıbayır Mahallesi, Karlıbayır Caddesi üzerinde temel kazısı devam eden bir inşaatta saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kurtarma çalışmaları

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:08 Kaynak: DHA

Arnavutköy, İşçi, Güncel
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