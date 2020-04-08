(YENİDEN) - AYTAÇ YALMAN'IN EŞİ BELMA YALMAN HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

KORONAVİRÜSTEN ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.