Yeniden) Bakırköy'de Minibüsün Çarptığı Yaya Öldü

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHABakırköy'de yolun karşısına geçmek çalışırken panelvan minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA



Bakırköy'de yolun karşısına geçmek çalışırken panelvan minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.



D-100 Karayolu, Yenibosna mevkiinde saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada Sezgin K.'nın kullandığı 34 TY 2597 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı görünce yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PC 5892 plakalı otomobil panelvan minibüse, minibüs de yayaya çarptı. Minibüsün çarptığı yaya savrulurken, minibüse çarpan ve içinde 2 çocuk ve bir kadının da olduğu araçtaki 4 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri minibüsün çarptığı ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer araçta yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Olayın meydana geldiği yer



-Kazaya karışan araçlar



-Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni



-Görgü tanığı ile röp



-Polisin olay yeri çalışması



-Araçların kaldırılması



-Genel ve detaylar

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