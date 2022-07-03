Yeniden belde olan Dodurga'da belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden belde olan Dodurga'da belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy verme işlemi başladı

03.07.2022 08:37
Yeniden belde olan Dodurga'da belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy verme işlemi başladı

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

Dodurga İlkokulu, belde yemekhanesi ve sağlıkevinde kurulan 6 sandıkta 1411 seçmen oy kullanıyor.

Seçmenler, saat 08.00'den itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.

Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu adaylığını koydu.

Beldenin Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık için adaylar yarışıyor.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.

YORUMLAR
500
Çankırı'da yükümlülere yönelik forklift operatörlüğü kursu tamamlandı Çankırı'da yükümlülere yönelik forklift operatörlüğü kursu tamamlandı Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi yakalandı Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi yakalandı
Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden belde olan Dodurga'da belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 08:41:38. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden belde olan Dodurga'da belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy verme işlemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement