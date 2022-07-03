Beldenin Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık için adaylar yarışıyor.

Seçimde belediye başkanlığı için AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu adaylığını koydu.

Kaynak: AA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeniden belde olan Dodurga'da belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy verme işlemi başladı - Son Dakika

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