Beldenin Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de muhtarlık için adaylar yarıştı.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı 'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da belediye başkanlığı ve 3 mahalle muhtarlığı için yapılan seçimde oy verme işlemi tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yeniden belde olan Dodurga'da yapılan seçimde oy verme işlemi sona erdi - Son Dakika

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