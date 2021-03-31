AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı

31.03.2021 11:37
AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı, System.String[]

Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanıNÜFUSU 2 binin altına düştüğü için 9 yıl önce beldeden köy statüsüne düşen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, komşu köy Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti.

Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı

NÜFUSU 2 binin altına düştüğü için 9 yıl önce beldeden köy statüsüne düşen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, komşu köy Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Güney köyü, 3 yıl süren hukuk mücadelesini kazanarak, yeniden belde olmaya hak kazandı. Güney beldesinde 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak seçim için hazırlıklar başladı. Yöre halkı ise belde olma hakkını yeniden elde ettikleri için mutlu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, 2012 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile nüfusu 2000'den düşük olduğu için belde olmaktan çıkarıldı. Köy statüsüne geçen Güneyliler, komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Ardından verilen hukuk mücadelesi sonucunda belde olma hakkını kazanan Güney'de şimdi seçim heyecanı yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 24 Mart'ta alınan karar doğrultusunda Güney beldesinde 6 Haziran 2021 tarihinde seçim yapılacak. Yine YSK'nın aldığı karara göre beldedeki seçimlere 19 siyasi parti katılabilecek. Güney beldesinde şu ana kadar resmi başvuru yapmamış olanlar da var. Ancak belediye başkanlığı için 3 isim aday oldu.

'MAHKEME KARARI İLE BELDEMİZ GERİ VERİLDİ'

Doğma büyüme Güney'de yaşayan Mehmet Doğan, beldenin belediye iken daha güzel bir yer olduğunu ifade etti. Belediyenin nüfus yetersizliğinden 2012 yılında kapandığını hatırlatan Doğan, "Çalışlar köyüyle birleşmemiz sonucu mahkeme kararı ile beldemiz geri verildi. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Beldemiz çok güzel ve şirin bir yerdir, iş imkanları çoktur, nüfus olarak da zaten çok. Nüfusumuzun çoğunluğu İzmir'dedir. Bu süreçte Muhtarımız Süleyman Çağlar ve Erol Karabacak, eski belediye başkanımız, beldemiz için uğraştı. Uğraşanlardan Allah razı olsun, sebep olanlardan da" dedi.

'3 TANE ADAY VAR'

Beldede 2004- 2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Adem Ulupınar, 2014- 2019 yılları arasında da İl Genel Meclisi üyeliği yaptığını söyledi. Güney'in 1976 yılında belde olduğunu kaydeden Ulupınar, 2012 yılında nüfusun azalmasıyla beldenin köye dönüştüğünü sonra mahkeme ile belde olma hakkının yeniden kazanıldığını aktaran Ulupınar, "Güney beldesi olarak şimdi tekrar nasip olursa önümüzdeki haziranın 6'sında seçimimiz var. 3 tane aday var, 3 adayın içerisinde hangisi başarılı olacaksa, sorumluluk hissedecekse hangisi, kul hakkı var diyerek hareket edecekse Allah ona nasip etsin. Hepsine başarılar diliyorum. İleride Afyonkarahisar büyük şehir veya büyük illerden olabilirse o zaman da tabii onun içinde şunun yapılmasını istiyorum; ilçelere şubeler kurulması, Özel İdare'nin verdiği hizmetleri ilçelerden yürütmesi daha güzel olur" dedi.

'İDARİ VE SİYASİ SÜREÇ BAŞLADI'

2019 yılı seçimleriyle muhtarlık görevine seçilen Süleyman Çağlar, belediyenin geldiğini, muhtarlık görevini devrettiğini, seçimlere kadar mahalle muhtarı olarak görevine devam edeceğini ifade etti. 6360 sayılı yasa kapsamında Güney beldesinin, İçişleri Bakanlığı kararı ile 2012 yılında nüfusu 2000'den düşük olduğu gerekçesiyle kapatıldığını hatırlatan Çağlar, şöyle dedi:

"Biz komşu köyümüz olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleştik ve bu birleşme neticesinde de mahkemeye müracaat edildi. Mahkeme 3 sene sürdü. Mahkeme kazanıldı, mahkeme yeniden belediye açılması için karar verdi. Bu süreçten sonra da idari ve siyasi süreç başladı. Biz burada Güney'de 10 kişilik bir ekip oluşturduk. Eski belediye başkanlarımızdan, muhtarlardan ve kasabanın önde gelen kişilerinden bir heyet oluşturduk. Ankara ziyaretlerine başladık, orada siyasi parti genel başkanları ile görüştük, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştük ve o görüşmeler neticesinde belediyemizin bürokratik süreci de tamamlanmış oldu. Bugüne geldik, inşallah 6 Haziran'da seçimimiz olacak. Bu gelişmeden dolayı hem Güney beldesinde yaşayan vatandaşlarımız hem de Çalışlar'da yaşayan vatandaşlarımız çok mutlular, memnunlar. Özellikle ben Çalışlar'da yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sayesinde belediyemizin süreci kazanılmış oldu. Onlar Güney'e katılım sağladı, katılım sağlamış olmasalardı belediyemiz gelmeyecekti, teşekkür ediyorum onlara."

'ADAYLARIN PARTİLERİ NETLEŞMEDİ'

Belediye başkanlığına 3 kişinin aday olduğunu ifade eden Muhtar Çağlar, "Şu andan itibaren seçim süremiz de başlamış oldu. Adaylarımız netleşiyor, 3 tane adayımız var şu an. Herhangi bir siyasi partide netleşme olmadı ama belki birçok adayımız da olabilir. Biz kim aday olursa, mutlu, mesut bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci tamamlamak istiyoruz" dedi.

AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı
AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı
AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı
AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı
AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı
AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı
AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı

İçişleri Bakanlığı, Referandum, Karahisar, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR Yeniden belde olan Güney'de seçim heyecanı - Son Dakika


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