Son Dakika Haberleri: Yeniden) - Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı

Yeniden) - Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı

13 saat önce

BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniden) - Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı, System.String[]
BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener,   Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak'taki  binada dün meydana gelen olayda, Nefise Dolapçı (48), bina sakinlerinin şikayeti üzerine gürültü yapmaması konusunda uyardığı fitness hocası İbrahim Yener  tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetin ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Yener'i yakaladı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen  İbrahim Yener ifadesinin ardından savcılığa sevkedilecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:31 Kaynak: DHA

İbrahim Yener, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın İspanyol Kondisyoneri Miguel Peiro Montanana: Parasını Alamayan Oyuncular Ayrılmak İstiyor Çin Ligi Ekibi Shenzhen, Oğuzhan Özyakup'a Kancayı Taktı

Ankaragücü Teknik Direktörü Bayram Bektaş: Beşiktaş'ta Çalışmayı Herkes İster Tosic'in Karısı Jelena Karleusa, Mini Şortuyla Bisiklete Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 07:04:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden) - Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]