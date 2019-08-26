Son Dakika Haberleri: (yeniden) beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki kadın eşi eve gelince onun silahıyla rastgele ateş...
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(yeniden) beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki kadın eşi eve gelince onun silahıyla rastgele ateş...

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki kadın eşi eve gelince onun ruhsatlı silahıyla rastgele ateş etti.

(yeniden) beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki kadın eşi eve gelince onun silahıyla rastgele ateş..., System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasındaki kadın eşi eve gelince onun ruhsatlı silahıyla rastgele ateş etti. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken, karı koca ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olay, dün saat 12.40'ta Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak'ta bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen Recep E. (29), konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşi Feride E. (39)'nin evine geldi. Bir süre görüşmenin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Feride E. (39) eşine ait ruhsatlı silahla evin içinde rastgele ateş etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.  Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ev içinde ateş eden Feride E. (39) ve  Recep E. (29)'yi gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de daire içinde inceleme yaptı. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda daire içinde 2 el ateş edildiği belirlendi. Ekipler, daire içinde 2 boş kovan, 1 adet fişek bulurken, olayda kullanılan silaha el konuldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada çiftin 4 defa Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Birimine müracaatlarının olduğu tespit edildi.

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- İstanbul
Beylikdüzü, Kavaklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:49 Kaynak: DHA
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