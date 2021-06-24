Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

İDDİALARA YANIT VERDİ

Özetle beş yıl evli kalan Jennifer Aniston ile Brad Pitt, yine gündemin ilk sıralarında bunun nedeni de eski çift hakkında ortaya atılan iddialar ve Aniston'un buna verdiği yanıt.

HAYRANLARI ONLARI YENİDEN BİRLİKTE GÖRMEK İSTİYOR

Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın evliliği, aralarına Angelina Jolie'nin girmesiyle sona ermişti. Bir dönem birbirlerini hiç görmeseler de yıllar sonra meslekleri gereği katıldıkları etkinlikler nedeniyle bir araya gelmeye başladılar. Hatta durum onların yeniden bir araya geldikleri iddialarının ortaya atılmasına neden olacak bir hale geldi.

SON NOKTAYI KOYDU

Aniston ve Pitt, geçen yıl SAG Awards töreninde sergiledikleri samimiyet ile çok konuşuldu. Pitt ile Jolie yollarını ayırdığı için yeniden bir araya geldikleri iddiaları ödül törenini bile gölgede bıraktı. Jennifer Aniston, konuk olduğu bir programda bu konudaki iddialara son noktayı koydu.

'BİZ İKİ KAFADARIZ'

52 yaşındaki Jennifer Aniston, Howard Stern'in SiriusXM adlı programına konuk oldu. Stern'in Pitt ile ilişkisi hakkındaki sorularına da yanıt verdi. Aniston, eski eşi Brad Pitt ile ikisinin artık "iki dost, iki kafadar" olduğunu söyledi. Sohbet programına, Aniston'ın Friends dizisindeki rol arkadaşları Lisa Kudrow ile Courteney Cox da katıldı.

SAMİMİ SOHBET

Jennifer Aniston programda, eski eşi Brad Pitt ile ilgili soruya "Biz iki kafadarız, arkadaşız. ve konuşuyoruz" diye yanıt verdi. Aniston ile Pitt, birkaç ay önce Fast Times Ridgemont High adlı yapımın okumaları sırasında bir araya gelmişlerdi. O gün Brad Pitt, eski eşine "Selam Aniston" diye seslendi o da Pitt'e "Selam Pitt" diye karşılık verdi.

1998'DE TANIŞTILAR

Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 1998 yılında bağlı bulundukları ajanslarının ayarladığı bir görüşmede tanıştılar. Bundan kısa bir süre sonra da bir konserde öpüşürken görüntülendiler. 2000 yılında da evlendiler. Çiftin evliliği beş yıl sürdü. Resmi olarak 2005 yılında da boşandılar. Bunun nedeni de Pitt'in, daha sonra bir röportajda da açıkladığı gibi Aniston ile evliliğinden artık tatmin olmamaya başlamasıydı. Tabii bu arada Mr and Mrs Smith adlı filmdeki rol arkadaşı Angelina Jolie faktörünü de yabana atmamak gerek.

ALTI ÇOCUK BİLE ONLARI BİRLİKTE TUTAMADI

Jolie ile Pitt'in setteki arkadaşlığı aşka dönüştü. Öyle ki Brad Pitt onun uğruna Aniston'dan da ayrıldı. Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Pitt ve Jolie, uzun bir ilişkinin ardından evlendiler. Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocukları olmasına rağmen evlilik yürümedi ve olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar. Çocukların velayetiyle ilgili sorunları ise hala sürüyor.

KISA SÜREN EVLİLİK

Bu arada Jennifer Anisto da 2015 yılında meslektaşı Justin Theroux ile evlendi. Ama sadece iki yıl sonra boşandılar. Her ikisinin de boşanmasının ardından Pitt ile Aniston'ın yeniden bir araya geleceği iddiaları da ortada dolaşmaya başladı. Geçen yıl SAG Ödülleri'nde sergiledikleri samimiyet de bunu destekledi.

SON NOKTAYI KOYDU

Daha sonra Fast Times Ridgemont High projesinde online olarak bir araya gelen çiftin samimi tavırları, onların birlikte olmasını isteyen hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Fakat, Jennifer Aniston katıldığı programdaki açıklamasıyla tüm bunlara son noktayı da koymuş oldu.

O PAYLAŞIM OLAY OLDU

Bu yılın şubat ayında Aniston'ın bir sosyal medya paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. Jennifer Aniston'ın Instagram paylaşımı da Aniston ile Pitt'in tekrar birlikte oldukları söylentilerini iyice alevlendirdi. Aniston, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaptı. Jennifer Aniston, yanında köpeği Clyde'ın da bulunduğu bir selfie paylaştı. İşte o pozda arka planda kanepede yatan ve bir erkek olduğu düşünülen kişi, bir zamanlar Brennifer adıyla anılan çiftin yeniden bir araya geldiği söylentilerinin tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Birçok kişi, giyim tarzından da yola çıkarak arkadaki erkeğin Brad Pitt olduğunu ileri sürdü. Hatta sosyal medyada bu konuda anketler bile yapıldı. Bir dedikodu sitesi Instagram sayfasında Aniston'un bu paylaşımına yer vererek "bunun Brad olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 49'u o kişinin Brad olduğunu savunurken, yüzde 51 de bir başkası olduğu yolunda görüş bildirdi.

JANE PITT'İN EN BÜYÜK HAYALİ

Evlilikleri çoktan bitse de onlar başka hayatlar yaşasa da Brad Pitt ile Jennifer Aniston, hala gösteri dünyasının gündeminde ilk sıralardaki yerlerini koruyor. Geçen yıl SAG ödülleri gecesinde sergiledikleri yakınlıkla, eskisinden daha fazla ilgi odağı olan çift, bu kez de ilginç bir iddiayla gündeme geldi. ABD basınına yansıyan iddialara göre Brad Pitt'in annesi Jane, oğlunun eski geliniyle yeniden evlenmesini istiyor. 1998 yılında tanışan bir yıl sonra nişanlanan 2000'de de evlenen Brad Pitt ile Jennifer Aniston, beş yıl sonra boşandı. Bunun nedeni de Pitt'in hayatına, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'nin girmesiydi.

ANNESİ JOLIE'Yİ SEVMEDİ İDDİASI

Brad Pitt ile Angelina Jolie evliyken aktörün annesi Jane'in geliniyle arasının çok iyi olmadığı iddiaları basına yansımıştı. Ama her şeye rağmen aile, sorunlarını çok fazla kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti. Brad Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın geçen yılki SAG ödül töreninde sergiledikleri samimiyet hayranları gibi Brad Pitt'in annesi Jane Pitt'i de heyecanlandırdı. Her ne kadar Pitt ile Aniston aralarında yeniden bir ilişki başlamasının mümkün olmadığını ileri sürse de Jane Pitt'in oğlunu yeniden Aniston'a yöneltmeye çalıştığı iddiaları bir süredir ABD basınının gündeminde. İleri sürülenlere göre Jane Pitt, Angelina Jolie'den nefret ediyordu ama Jennifer Aniston'ı seviyordu.