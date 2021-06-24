Üye Girişi
Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben... - Son Dakika

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

24.06.2021 14:04
Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben..., System.String[]

İDDİALARA YANIT VERDİÖzetle beş yıl evli kalan Jennifer Aniston ile Brad Pitt, yine gündemin ilk sıralarında bunun nedeni de eski çift hakkında ortaya atılan iddialar ve Aniston'un buna verdiği yanıt.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...
İDDİALARA YANIT VERDİ

Özetle beş yıl evli kalan Jennifer Aniston ile Brad Pitt, yine gündemin ilk sıralarında bunun nedeni de eski çift hakkında ortaya atılan iddialar ve Aniston'un buna verdiği yanıt.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

HAYRANLARI ONLARI YENİDEN BİRLİKTE GÖRMEK İSTİYOR

Brad Pitt ile Jennifer Aniston'ın evliliği, aralarına Angelina Jolie'nin girmesiyle sona ermişti. Bir dönem birbirlerini hiç görmeseler de yıllar sonra meslekleri gereği katıldıkları etkinlikler nedeniyle bir araya gelmeye başladılar. Hatta durum onların yeniden bir araya geldikleri iddialarının ortaya atılmasına neden olacak bir hale geldi.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

SON NOKTAYI KOYDU

Aniston ve Pitt, geçen yıl SAG Awards töreninde sergiledikleri samimiyet ile çok konuşuldu. Pitt ile Jolie yollarını ayırdığı için yeniden bir araya geldikleri iddiaları ödül törenini bile gölgede bıraktı. Jennifer Aniston, konuk olduğu bir programda bu konudaki iddialara son noktayı koydu.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

'BİZ İKİ KAFADARIZ'

52 yaşındaki Jennifer Aniston, Howard Stern'in SiriusXM adlı programına konuk oldu. Stern'in Pitt ile ilişkisi hakkındaki sorularına da yanıt verdi. Aniston, eski eşi Brad Pitt ile ikisinin artık "iki dost, iki kafadar" olduğunu söyledi. Sohbet programına, Aniston'ın Friends dizisindeki rol arkadaşları Lisa Kudrow ile Courteney Cox da katıldı.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

SAMİMİ SOHBET

Jennifer Aniston programda, eski eşi Brad Pitt ile ilgili soruya "Biz iki kafadarız, arkadaşız. ve konuşuyoruz" diye yanıt verdi. Aniston ile Pitt, birkaç ay önce Fast Times Ridgemont High adlı yapımın okumaları sırasında bir araya gelmişlerdi. O gün Brad Pitt, eski eşine "Selam Aniston" diye seslendi o da Pitt'e "Selam Pitt" diye karşılık verdi.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...
1998'DE TANIŞTILAR

Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 1998 yılında bağlı bulundukları ajanslarının ayarladığı bir görüşmede tanıştılar. Bundan kısa bir süre sonra da bir konserde öpüşürken görüntülendiler. 2000 yılında da evlendiler. Çiftin evliliği beş yıl sürdü. Resmi olarak 2005 yılında da boşandılar. Bunun nedeni de Pitt'in, daha sonra bir röportajda da açıkladığı gibi Aniston ile evliliğinden artık tatmin olmamaya başlamasıydı. Tabii bu arada Mr and Mrs Smith adlı filmdeki rol arkadaşı Angelina Jolie faktörünü de yabana atmamak gerek.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

ALTI ÇOCUK BİLE ONLARI BİRLİKTE TUTAMADI

Jolie ile Pitt'in setteki arkadaşlığı aşka dönüştü. Öyle ki Brad Pitt onun uğruna Aniston'dan da ayrıldı. Bir zamanlar Brangelina olarak anılan Pitt ve Jolie, uzun bir ilişkinin ardından evlendiler. Üçü biyolojik, üçü evlatlık altı çocukları olmasına rağmen evlilik yürümedi ve olaylı bir şekilde yollarını ayırdılar. Çocukların velayetiyle ilgili sorunları ise hala sürüyor.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...
KISA SÜREN EVLİLİK

Bu arada Jennifer Anisto da 2015 yılında meslektaşı Justin Theroux ile evlendi. Ama sadece iki yıl sonra boşandılar. Her ikisinin de boşanmasının ardından Pitt ile Aniston'ın yeniden bir araya geleceği iddiaları da ortada dolaşmaya başladı. Geçen yıl SAG Ödülleri'nde sergiledikleri samimiyet de bunu destekledi.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...
SON NOKTAYI KOYDU

Daha sonra Fast Times Ridgemont High projesinde online olarak bir araya gelen çiftin samimi tavırları, onların birlikte olmasını isteyen hayranlarını bir kez daha heyecanlandırdı. Fakat, Jennifer Aniston katıldığı programdaki açıklamasıyla tüm bunlara son noktayı da koymuş oldu.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...
O PAYLAŞIM OLAY OLDU

Bu yılın şubat ayında Aniston'ın bir sosyal medya paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. Jennifer Aniston'ın Instagram paylaşımı da Aniston ile Pitt'in tekrar birlikte oldukları söylentilerini iyice alevlendirdi. Aniston, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden bir paylaşım yaptı. Jennifer Aniston, yanında köpeği Clyde'ın da bulunduğu bir selfie paylaştı. İşte o pozda arka planda kanepede yatan ve bir erkek olduğu düşünülen kişi, bir zamanlar Brennifer adıyla anılan çiftin yeniden bir araya geldiği söylentilerinin tekrar gündeme gelmesine yol açtı. Birçok kişi, giyim tarzından da yola çıkarak arkadaki erkeğin Brad Pitt olduğunu ileri sürdü. Hatta sosyal medyada bu konuda anketler bile yapıldı. Bir dedikodu sitesi Instagram sayfasında Aniston'un bu paylaşımına yer vererek "bunun Brad olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuyla bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 49'u o kişinin Brad olduğunu savunurken, yüzde 51 de bir başkası olduğu yolunda görüş bildirdi.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...
JANE PITT'İN EN BÜYÜK HAYALİ

Evlilikleri çoktan bitse de onlar başka hayatlar yaşasa da Brad Pitt ile Jennifer Aniston, hala gösteri dünyasının gündeminde ilk sıralardaki yerlerini koruyor. Geçen yıl SAG ödülleri gecesinde sergiledikleri yakınlıkla, eskisinden daha fazla ilgi odağı olan çift, bu kez de ilginç bir iddiayla gündeme geldi. ABD basınına yansıyan iddialara göre Brad Pitt'in annesi Jane, oğlunun eski geliniyle yeniden evlenmesini istiyor. 1998 yılında tanışan bir yıl sonra nişanlanan 2000'de de evlenen Brad Pitt ile Jennifer Aniston, beş yıl sonra boşandı. Bunun nedeni de Pitt'in hayatına, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie'nin girmesiydi.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...
ANNESİ JOLIE'Yİ SEVMEDİ İDDİASI

Brad Pitt ile Angelina Jolie evliyken aktörün annesi Jane'in geliniyle arasının çok iyi olmadığı iddiaları basına yansımıştı. Ama her şeye rağmen aile, sorunlarını çok fazla kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti. Brad Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın geçen yılki SAG ödül töreninde sergiledikleri samimiyet hayranları gibi Brad Pitt'in annesi Jane Pitt'i de heyecanlandırdı. Her ne kadar Pitt ile Aniston aralarında yeniden bir ilişki başlamasının mümkün olmadığını ileri sürse de Jane Pitt'in oğlunu yeniden Aniston'a yöneltmeye çalıştığı iddiaları bir süredir ABD basınının gündeminde. İleri sürülenlere göre Jane Pitt, Angelina Jolie'den nefret ediyordu ama Jennifer Aniston'ı seviyordu.

Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben...

Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Instagram, Brad Pitt, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız 14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti 14:30 Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti 13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır 13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok

Son Dakika Haberleri
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:33 Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum
14:29 Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum         
14:33
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü         
13:46
Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor         
13:42
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada         
13:39
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi         
13:38
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:45:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden bir araya gelmesini bekleyenlere seslendi: Brad ve ben... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement