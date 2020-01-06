'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası başladı

'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası kapsamında bağış yapılacak banka hesap numaraları açıklandı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#YenidenBüyükBursaspor için başlattığımız kampanyamıza ilk bağışı gerçekleştirdim. Yeşil-Beyaz sevgisini yüreğinde taşıyan herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



1 forma bedelinin 100 TL olarak açıklandığı kampanyada hesap numaraları da açıklandı. Buna göre kampanya kapsamındaki hesap numaraları şöyle:



TL Hesabı: 2047001963165001



IBAN: TR 5500 0100 2047 0019 6316 5001



Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047



Dolar Hesabı: 2047001963165002



IBAN: TR 2800 0100 2047 0019 6316 5002



Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047



Euro Hesabı: 2047001963165003



IBAN: TR 9800 0100 2047 0019 6316 5003



Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047 - BURSA