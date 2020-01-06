'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyası başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "#YenidenBüyük Bursaspor için başlattığımız kampanyamıza ilk bağışı gerçekleştirdim. Yeşil-Beyaz sevgisini yüreğinde taşıyan herkesi kampanyamıza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
1 forma bedelinin 100 TL olarak açıklandığı kampanyada hesap numaraları da açıklandı. Buna göre kampanya kapsamındaki hesap numaraları şöyle:
TL Hesabı: 2047001963165001
IBAN: TR 5500 0100 2047 0019 6316 5001
Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047
Dolar Hesabı: 2047001963165002
IBAN: TR 2800 0100 2047 0019 6316 5002
Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047
Euro Hesabı: 2047001963165003
IBAN: TR 9800 0100 2047 0019 6316 5003
Ziraat Bakası Şube Kodu: 2047