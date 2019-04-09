Yeniden/ Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner Mazbatasını Aldı

– 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çatalca Belediye Başkanlığı'na seçilen Mesut Üner, Çatalca İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

– 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Çatalca Belediye Başkanlığı'na seçilen Mesut Üner, Çatalca İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. Üner, geride kalan 10 yılda yapılmayan hizmetleri Çatalca halkıyla buluşturacaklarını söyledi.



Çatalca'nın AK Partili Belediye Başkanı Mesut Üner, mazbatasını ilçe seçim kurulunda düzenlenen törenle aldı. Başkan Üner'e meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Aslan ve ilçe teşkilatından birçok isim de destek verdi.



"10 YILDIR YAPILMAYAN HİZMETLERİ YAPACAĞIZ"



Başkan Üner, "10 yıl sonra Çatalca'yı AK Parti Belediyeciliği ile çalıştıracağız inşallah. Gönül belediyeciliğine uygun bir çalışma sistemimizle 10 yıldır yapılmayan hizmetleri bu dönem hep beraber yapmak için bu göreve talip oldukö dedi.



"ÇATALCA'YI DAHA GÜZEL YERLERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"



Çatalca'yı karış karış gezdiklerini ve ilçenin geçmiş yıllarda yaşadığı sorunları bildiklerini dile getiren Başkan Üner, bu sorunlarla alakalı çözüm önerilerinde izleyecekleri yol haritasını şöyle anlattı:



"Çatalca'da bugüne kadar hizmet noktasında alınmayan bütün hizmetleri tek tek tespit ettik. Bunları 5 yıllık stratejik planıyla beraber yapmaya çalışacağız. Önceliğimiz 'o' ya da 'bu' diye bir durumumuz yok. Önceliğimiz hizmet esaslı çalışmamız olacak burada. Hayırlısıyla bu 5 yılı güzel bir şekilde sürdürüp, sonra da hayırlısıyla yeni dönemde Çatalca'yı daha güzel yerlere taşımak istiyoruz.ö



Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, mazbatasını aldıktan sonra AK Parti İlçe binasını ziyaret etti. Başkan Üner ardından Çatalca Belediyesi'nde devir-teslim törenine katılarak Çatalca'da yeni dönemi başlatmış oldu.



- İstanbul

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