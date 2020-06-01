(yeniden ) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ - Son Dakika
(yeniden ) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.30 sıralarında Huber Köşkü'nden çıkarak Atatürk Havalimanı'na geçti. Erdoğan, saat 17.00 sıralarında Ankara'ya hareket etti.
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2.06.2020 00:29:31. #1.13#
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