Yeniden değerleme oranı 2019 yılı için yüzde 22.58 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğ uyarınca, belirlene oran, 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

"Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır."

Yeniden değerleme oranı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298'inci maddesinin (b) fıkrasında tarif edilmiştir. Buna göre yeniden değerleme oranı, ilan edileceği yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatları genel endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.