Son Dakika Haberleri: Yeniden Değerleme Oranı, 2019 Yılı İçin Yüzde 23.73 Olarak Açıklandı.

Yeniden Değerleme Oranı, 2019 Yılı İçin Yüzde 23.73 Olarak Açıklandı.

1 saat önce

IHAAW014235-GEN/31-12-2018- Yeniden değerleme oranı, 2019 yılı için yüzde 23.73 olarak açıklandı.

Yeniden Değerleme Oranı, 2019 Yılı İçin Yüzde 23.73 Olarak Açıklandı., System.String[]
IHAAW014235-GEN/31-12-2018

- Yeniden değerleme oranı, 2019 yılı için yüzde 23.73 olarak açıklandı. Trafik cezaları, özel yasayla arttırılmadı. Motorlu taşıtlar vergisinde de bu kararla indirim yetkisi kullanıldı ve oran yüzde 15.9 olarak belirlendi. 31.12.2018 01: 42: 35 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Güncel
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