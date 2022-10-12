Araç muayene ücretleri için dev zam iddiası!

Ülkemizde trafiğe çıkan her aracın muayeneden geçmesi kanunen zorunlu. Bu sayede taşıtların teknik aksamının yolculuk için yeterli olup olmadığı kontrol edilerek yolcu ve yaya güvenliğini tehdit edici unsurları en aza indirgeniyor. Tabii tüm bunlar belirli bir ücret karşılığında gerçekleştiriliyor. Ancak son dönemde ülkemizde devam eden zam akımına iddialara göre araç muayene ücretleri de katılacak. İşte ayrıntılar!

Araç muayene ücretleri için zam iddiası

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre; ekim ayı verileriyle kesinleşecek Yeniden Değerlenme Oranı (YDO) ile araç muayene ücretine büyük bir zam gelebilir. Bu noktada ekim ayındaki aylık artış yüzde 2.5 bandında kabul edildiğinde YDO oranı yüzde 120 seviyelerine kadar çıkacak.

Yeniden Değerlenme Oranı'nın (YDO), yüzde 120 olarak kesinleşmesi halinde geçtiğimiz yıl 375 TL'den 507 TL'ye çıkan araç muayane ücretleri yüzde 120 oranında zamlanacak. Bu da 507 TL'den 1115 TL seviyelerine çıkacağı anlamına geliyor.

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Bunun dışında YDO, TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı hesaplanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. YDO, her yıl Resmi Gazete'de ilan edildikten sonra araç muayene zamları netleşiyor.

Araç muayenesi nasıl yapılır?

Araç muayenesi Türkiye'de TÜVTÜRK tarafından gerçekleştiriliyor. Muayene yaptırmak için reservation.tuvturk.com.tr/ adresinden randevu almak gerekir. Ruhsat kontrolü içim randevu saatinden biraz önce orda olmanız işlerinizi daha hızlı halletmenizi sağlıyor.

Muayene esnasında lastik kontrolü, aks kontrolü, aydınlatma sistemleri kontrolü ve araç iç kontrolü olur. Yaklaşık 15 dakika ile yarım saat arası süren kontroller sonucu bir rapor oluşur. Rapor sonucu olumsuz ise tespit edilen sorunların gidermek için ek bir ay süre hakkı sağlanır. Bu süre sonunda araç muayeneden tekrar geçemezse yeniden harç ücreti yatırmak gerekir. Gerekli belge ve evrakları TÜVTÜRK'ün kendi sitesinden de inceleyebilirsiniz.

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