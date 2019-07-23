1)ŞEZLONGLAR ARASINDA YUMURTLAMA ALANI ARAYAN KAPLUMBAĞA TARTIŞMASI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde deniz kaplumbağasının sahildeki şezlonglar arasında yumurtlama alanı kazdığı görüntü tepkilere neden oldu. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, yeşil deniz kaplumbağası olan bu türün şezlonglardan değil, etrafındaki insanlar, patlayan flaş ve kamera ışıklarından korktuğu için yumurtlamadığını söyledi.

Alanya'da geçen pazar günü Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki sahilde vatandaşlar tarafından plajda şezlongların arasında yumurtlama alanı kazmaya çalışan bir kaplumbağa görüldü. Kaplumbağanın videosunu çekenler sosyal medyada #dogayikoruyalim etiketiyle "Caretta caretta'ların üreme alanı olan Akdeniz sahillerinde denizin dibine kadar şezlongları indirmeyi anlamıyorum" yorumuyla paylaştı. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan görüntü tepkilere neden oldu.

ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, görüntülerdeki kaplumbağanın Caretta caretta değil, Chelonia mydas (Yeşil deniz kaplumbağası) olduğunu ve Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğunu söyledi. Yeşil deniz kaplumbağası için şezlongların bir engel teşkil etmediğini belirten Kayhan, "Kaplumbağaya ebat ve güç olarak şezlonglar engel teşkil etmez. Alanya kıyılarında görülmeyen bir tür olduğu için, yumurtlama alanı olmadığı için orayı seçmiş olabilir. Burada asıl büyük sorun, videoyu dikkatlice izlerseniz hayvanın yumurtlamamasının tek nedeni etrafındaki insan sesleri ve patlayan flaş ve kamera ışıklarından korkmasıdır. Videonun bir bölümünde flaşın patlamasının ardından kaplumbağa kafasını kuma gömmeye çalışıyordu. Korkutulmasaydı burayı yumurtlama alanı olarak seçebilirdi. Vatandaşlarımızdan ricamız bu tür bir durumla karşılaştıklarında hayvanın etrafına toplanılmaması, yüksek ses, hareket ve flaşlarla hayvanı korkutmamaları. Hayvan bir engelle karşılaşmışsa ve başa çıkamıyorsa sadece bu konuda ona yardım edilmesi ve etrafından uzaklaşarak onu korkutacak hareketlerden kaçınılması en doğrusu olacaktır" dedi.

GEÇEN PAZAR GÜNÜ ÇEKİLDİ

Sosyal medyada kaplumbağanın görüntülerini ilk paylaşan su ürünleri mühendisi Elçin Taşdemir ise görüntülerin geçen pazar günü sabah saatlerinde bir arkadaşı tarafından çekildiğini belirterek, "Farkındalık yaratmak için görüntüleri paylaştık. Bu kaplumbağa türü sahillerimizde çok görünmüyor. Bu nedenle paylaştık. Dalış eğitmenliği de yaptığım için su altını ve canlılarını çok iyi tanıyorum. Bu tür özellikle Mersin, Hatay ve Adana bölgesinde yuvalanıyorlar. Duygusal hayvanlar. Yumurtadan nerede çıktılarsa kendileri de 35- 40 yıl sonra o noktaya yumurta bırakıyorlar. Bu kaplumbağa da muhtemele burada yumurtadan çıktığı için burayı tercih etmiştir. İnsanların daha duyarlı olmalarını ve onları ürkütmemelerini istiyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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Sahilden görüntü

Caretta yuvaları görüntü

Kaplumbağanın kumsala çıktığı yerden görüntü

Sahildekilerden görüntü

Röp: (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan

Röp: Elçin Taşdemir

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

2)GÖZALTI SAYISI 39 OLDU

İzmir merkezli 22 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Operasyon kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA

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3)KIRIKHAN'DA, 'ÖNCE YAYA' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

İçişleri akanlığınca 2019'un 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edilmesinin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde okul önleri başta olmak üzere trafik ışıklarının bulunmadığı ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 'Önce Yaya' görselleri çiziliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ve Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilçe genelinde 106 noktada "Önce Yayaö projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında Trafik Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Okul önlerinden başlayarak ilçe genelinde daha önceden belirlenen kavşak noktalarına ve yaya geçitlerine Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik akışının yoğun olmadığı saatler içerisinde "Önce Yayaö projesi görselleri çiziliyor.

Görüntü Dökümü

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Belediye ekiplerince okul önlerine ve yaya geçitlerine çizilen "önce yayaö çizgileri

SÜRE: 00'58" BOYUT: 109 mb

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),